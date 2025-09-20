Exposition du peintre Vignier Maison de la Fontaine Montluçon

Exposition du peintre Vignier Maison de la Fontaine Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Exposition du peintre Vignier 20 et 21 septembre Maison de la Fontaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée (durée 15mn)

Maison de la Fontaine 8 rue de la Fontaine, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Exposition des tableaux de Vignier, peintre montluçonnais du début du XXe siècle dans une demeure remarquable.

Visite commentée (durée 15mn)

Ministère de la Culture