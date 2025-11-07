Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques Centre Culturel Tonneins
Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques Centre Culturel Tonneins vendredi 7 novembre 2025.
Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques
Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-16
2025-11-07
Exposition Photo sur le thème Ambiances météorologiques du Photo-Club de Tonneins.
– Projection de diaporamas samedi 8 novembre de 14h30 à 17h.
Exposition visible du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi matin de 9h à 12h. .
Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques
Photo exhibition on the theme Ambiances météorologiques by the Photo-Club de Tonneins.
– Slide show on Saturday November 8 from 2.30 to 5 pm.
German : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques
Fotoausstellung zum Thema Wetterstimmungen des Foto-Clubs Tonneins.
– Diaporamavorführung am Samstag, den 8. November von 14:30 bis 17:00 Uhr.
Italiano :
Mostra fotografica sul tema Ambiances météorologiques a cura del Photo-Club de Tonneins.
– Mostra di diapositive sabato 8 novembre dalle 14.30 alle 17.00.
Espanol : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques
Exposición fotográfica sobre el tema Ambiances météorologiques del Foto-Club de Tonneins.
– Proyección de diapositivas el sábado 8 de noviembre de 14.30 a 17.00 h.
