Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques Centre Culturel Tonneins

Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques

Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-16

2025-11-07

Exposition Photo sur le thème Ambiances météorologiques du Photo-Club de Tonneins.

– Projection de diaporamas samedi 8 novembre de 14h30 à 17h.

Exposition visible du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi matin de 9h à 12h. .

Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques

Photo exhibition on the theme Ambiances météorologiques by the Photo-Club de Tonneins.

– Slide show on Saturday November 8 from 2.30 to 5 pm.

German : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques

Fotoausstellung zum Thema Wetterstimmungen des Foto-Clubs Tonneins.

– Diaporamavorführung am Samstag, den 8. November von 14:30 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Mostra fotografica sul tema Ambiances météorologiques a cura del Photo-Club de Tonneins.

– Mostra di diapositive sabato 8 novembre dalle 14.30 alle 17.00.

Espanol : Exposition du Photo-Club de Tonneins Ambiances météorologiques

Exposición fotográfica sobre el tema Ambiances météorologiques del Foto-Club de Tonneins.

– Proyección de diapositivas el sábado 8 de noviembre de 14.30 a 17.00 h.

