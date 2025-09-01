Exposition du Photo Club Noyon 8 Noyon

Exposition du Photo Club Noyon 8 Noyon lundi 1 septembre 2025.

Exposition du Photo Club Noyon 8

Place Bertrand Labarre Noyon Oise

Le Photo Club Noyon 8 a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle exposition photographique, un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’image et de créativité. Chaque année, les membres du club dévoilent leurs plus beaux clichés, fruits de leur regard artistique, de leur sens de la composition et de leur passion partagée pour la photographie.

Du 1er au 13 septembre

Hall de l’hôtel de ville

Horaires d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Cette exposition met en lumière une grande variété de thèmes et de styles portraits, paysages, scènes de rue, abstractions… Une occasion unique de découvrir la richesse du travail collectif et individuel des photographes du club. 0 .

Place Bertrand Labarre Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88

