Informations pratiques

Sète

EXPOSITION DU PHOTOCLUB UAICF DE SETE

Quai Général Durand Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-23

Cet événement met en lumière la vitalité et la créativité de notre club photo ancré dans la vie locale sétoise, avec le soutien de la Ville de Sète.

Exposition collective du Photoclub UAICF de Sète intitulée Infusion Photographique .

Pendant près de deux semaines, la Salle des Escaliers de la Macaronade se transformera en un lieu de partage visuel où les regards croisés des membres du club prendront vie à travers une sélection de clichés originaux. Cet événement met en lumière la vitalité et la créativité de notre club photo ancré dans la vie locale sétoise, avec le soutien de la Ville de Sète.

Le vernissage aura lieu le mercredi 23 septembre 2026 à partir de 18h. .

Quai Général Durand Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 24 08 94 79 photoclubuaicfsete@gmail.com

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English :

This event highlights the vitality and creativity of our photography club, which is deeply rooted in the local community of Sète, with the support of the City of Sète.

L’événement EXPOSITION DU PHOTOCLUB UAICF DE SETE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau