Exposition du photographe Daniel Olivier à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-02
Du 02 au 24 Décembre, à la salle d’exposition de Coeur de Bastide au 44 rue Alsace Lorraine à Sainte-Foy-la-Grande, le photographe Daniel Olivier expose ses clichés en noir et blanc.
Venez découvrir les photographies de cet artiste!
Vernissage le samedi 06 Décembre à 11h autour d’un apéritif. .
Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr
