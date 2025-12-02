Exposition du photographe Daniel Olivier à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Exposition du photographe Daniel Olivier à Coeur de Bastide

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-24

2025-12-02

Du 02 au 24 Décembre, à la salle d’exposition de Coeur de Bastide au 44 rue Alsace Lorraine à Sainte-Foy-la-Grande, le photographe Daniel Olivier expose ses clichés en noir et blanc.

Venez découvrir les photographies de cet artiste!

Vernissage le samedi 06 Décembre à 11h autour d’un apéritif. .

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr

