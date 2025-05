Exposition du Printemps du Livre de Cassis Photogrammes de Laurent Morlet – Salles Voutées Cassis, 29 mai 2025 07:00, Cassis.

Bouches-du-Rhône

Exposition du Printemps du Livre de Cassis Photogrammes de Laurent Morlet Du 29/05 au 10/06/2025, tous les jours. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-29

fin : 2025-06-10

2025-05-29

Une collection originale en hommage au photographe qui se cache derrière l’objectif d’une caméra de cinéma, à découvrir aux Salles Voutées.

Un photogramme est l’une des 24 images qui composent 1 seconde de pellicule. C’est une photographie à l’intérieur d’un film, une image fixe issue d’une séquence en mouvement. Pour sa première série, le producteur et cinéphile franco-américain Laurent Morlet a choisi Un Homme et une Femme, une œuvre emblématique de Claude Lelouch sortie en 1966. Un rare et précieux fragment de l’histoire du cinéma. .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An original collection in homage to the photographer who hides behind the lens of a movie camera, to be discovered at Les Salles Voutées.

German :

Eine originelle Kollektion als Hommage an den Fotografen, der sich hinter dem Objektiv einer Filmkamera verbirgt, zu entdecken in Les Salles Voutées.

Italiano :

Una collezione originale in omaggio al fotografo che si nasconde dietro l’obiettivo di una macchina fotografica, da scoprire a Les Salles Voutées.

Espanol :

Una original colección en homenaje al fotógrafo que se esconde tras el objetivo de una cámara de cine, para descubrir en Les Salles Voutées.

