Exposition du Prix du design de l’IMA 2025 L’Institut du Monde Arabe Paris France jeudi 4 septembre 2025.

Présidé depuis 2013 par Jack Lang, l’Institut du monde arabe a pour mission de mettre en lumière les cultures arabes dans leur richesse et leur diversité. Patrimoines, arts visuels, arts vivants, littérature, langues, sciences humaines… sont autant de domaines que l’IMA explore et met à la portée du plus grand nombre.

C’est donc tout naturellement qu’il a souhaité lancer en 2023, pour la première fois en France, un « Prix du design » dédié à l’excellence de la création design du monde arabe.

Le Prix du design a en effet pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés du monde arabe dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif, de la création de nouveaux matériaux, selon deux axes majeurs : la tradition et l’innovation, et leur transmission comme source d’inspiration et d’imagination de futurs possibles.

SÉLECTION OFFICIELLE 2025

Venez découvrir l’excellence de la création design du monde arabe : une sélection de travaux des designers finalistes du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2025, provenant d’Égypte, du Liban, de Palestine, du Maroc, d’Algérie, du Qatar, du Bahreïn, de Tunisie, d’Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis et de Jordanie, ainsi que des lauréats de l’édition 2024.

Du jeudi 04 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles

Tout public. Jusqu’à 1 ans.

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 1 rue des Fossés-Saint-BernardParis France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/expositions-musee/exposition-du-prix-du-design-ima-2025 +33140513838