Exposition du Projet « Meubles au château » 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

Tarifs préférentiels : Adultes 7,50€, enfants (6 à 17 ans) gratuit (Pass Blois Culture gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le projet « Meubles au château » lancé par le château royal de Blois en septembre 2024, a permis de sensibiliser près de 80 blésois de tous âges à la thématique du mobilier Renaissance. Les six structures participantes, maisons de quartiers, associations et l’École d’Art Agglopolys, ont bénéficié de visites guidées à la découverte des collections du château, avant de réinterpréter ces meubles en réalisant des créations artistiques. Offrant un nouveau regard sur le style Renaissance, leurs meubles « revisités » seront exposés en lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025 dans la salle des états, en lien avec l’exposition Trésors de Bois et de velours, Secrets du mobilier Renaissance.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

(c) Château de Blois – J. Brossier