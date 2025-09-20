exposition du quartier faubourg d’isle Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition sur l’histoire du quartier du Faubourg d’Isle et le Casino.

Les conseillers de quartier vous proposent des visites guidées des béguinages du quartier.

Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin

au coeur du quartier du Faubourg d’Isle, et son art déco préservé

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin