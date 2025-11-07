Exposition Du Rouleau au Laser Cloître Saint-Brieuc
Exposition Du Rouleau au Laser Cloître Saint-Brieuc vendredi 7 novembre 2025.
Exposition Du Rouleau au Laser
Cloître 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
L’évolution des techniques d’enregistrement au cours du XX ème siècle. .
Cloître 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
