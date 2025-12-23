EXPOSITION DU SCULPTEUR À L’ŒUVRE Montpellier

EXPOSITION DU SCULPTEUR À L’ŒUVRE

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-19

2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-19

Après 18 mois de travail, les étudiants de trois masters de l’Université de Montpellier Paul-Valéry proposent une exposition consacrée à la sculpture à travers l’œuvre de Léopold et Marcel Mérignargues, père et fils, sculpteurs nîmois des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

L’exposition invite à découvrir le processus de création sculpturale à partir d’un fonds d’atelier exceptionnel (moulages, dessins, bas-reliefs, rondes-bosses), aujourd’hui conservé notamment au Château d’Espeyran. Un parcours pédagogique explore techniques, inspirations, outils et place de la sculpture dans l’espace public.

– lundi au vendredi 8h30 22h30

– samedi 9h30 18h

Vernissage jeudi 7 janvier 2026 à 18h

Accès tramway ligne 5 station Université Paul Valéry

Accessibilité lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Entrée libre .

English :

After 18 months of work, students from three master?s programs at the Université de Montpellier Paul-Valéry are presenting an exhibition devoted to sculpture through the work of Léopold and Marcel Mérignargues, father and son, Nîmes sculptors of the 19th and 20th centuries.

