Exposition du SYDED à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition du SYDED à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-02-09

Exposition de créations intégrant le recyclage, le réemploi ou la réparation du SYDED.

Engagé dans une démarche d’économie circulaire avec son projet SYDED 2035 , le SYDED de la Haute-Vienne se mobilise pour réduire les déchets et préserver les ressources naturelles. En mobilisant les particuliers, entreprises, collectivités et associations, l’objectif est de considérer les déchets comme des ressources et de favoriser le réemploi, la réparation et les circuits courts.

Objectif donner à voir une exposition itinérante pour sensibiliser le public à l’économie circulaire tout en valorisant les artisans et artistes locaux.

L’Escalier étant engagé dans la réparation des objets avec ses Cafés Répar’action, c’est tout naturellement que le Syded nous a choisi pour une halte de son expo itinérante. .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

