Exposition du Violentomètre Le Carré des Services Publics Saint-Herblain

Exposition du Violentomètre 10 – 14 novembre Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-10T10:00:00 – 2025-11-10T17:00:00

Fin : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T17:00:00

Le violentomètre sert à mesurer la violence dans le couple et pousse, en particulier les jeunes lors des premières relations, à s’interroger sur sa relation.

Le violentomètre du conseil départemental de Loire-Atlantique sera présenté au Carré des services de Saint-Herblain afin de sensibiliser les Herblinois et les Herblinoises à la lutte contre les violences conjugales et les relations toxiques dans le couple. Cette sensibilisation sera accompagnée d’explications et d’une distribution de violentomètres de poche.

Carré des services, 15 rue d’Arras – Saint-Herblain, du 10 au 14 novembre, de 10h à 17h (fermé le 11 novembre)

Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp_campagne_stop_violences_femmes_nov22.pdf »}]

Comprendre l’escalade de la violence avec le violentomètre. nantes métropole saint herblain