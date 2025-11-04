Exposition du Violentomètre Saint Herblain Saint-Herblain

Exposition du Violentomètre Saint Herblain Saint-Herblain mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Le violentomètre sert à mesurer la violence dans le couple et pousse, en particulier les jeunes lors des premières relations, à s’interroger sur sa relation.Le violentomètre du conseil départemental de Loire-Atlantique sera présenté à l’hôtel de ville de Saint-Herblain afin de sensibiliser les Herblinois et les Herblinoises à la lutte contre les violences conjugales et les relations toxiques dans le couple. Cette sensibilisation sera accompagnée d’explications et d’une distribution de violentomètres de poche.Hôtel de Ville de Saint-Herblain, du 3 au 7 novembre, de 10h à 17h

Saint Herblain Bourg Saint-Herblain 44800

https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp_campagne_stop_violences_femmes_nov22.pdf