Exposition « Dualité »

Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes Sarthe

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-28

Découvrez l’exposition de peintures de Patrick Bouleau et de sculptures de Pascal Chesneau dans le cadre exceptionnel du Manoir de Couesme à Ancinnes !

Cette exposition est la 19ème exposition organisée par l’Association des Amis du Manoir de Couesme depuis 2007. Les oeuvres exposées sont les peintures de Patrick Bouleau et les sculptures en fer de Pascal Chesneau.

Patrick Bouleau, professeur des écoles et animateur de points d’art en Sarthe nord, habite et travaille à Saint Ceneri. Peintre

autodidacte, l’acrylique et le couteau sont ses moyens d’expression. Sur ses toiles les couleurs, les bouteilles et les formes humaines naissent au gré de son imagination.

Pascal Chesneau, natif de Bretagne, travaille l’animalier et recherche le mouvement dans ses sculptures. Avec la tôle formée et soudée comme matière de prédilection, il donne vie à ses pièces dans son atelier des Alpes mancelles. Son bestiaire de toutes les espèces et races peuplera le jardin de Couesme.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h du samedi 6 au dimanche 28 septembre. Entrée gratuite.

Plus d’informations sur la page Facebook Association des Amis du Manoir de Couesme.

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites des extérieurs du Manoir vous seront également proposées. .

Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 55 49 21 p_alleaume@orange.fr

English :

Discover the exhibition of paintings by Patrick Bouleau and sculptures by Pascal Chesneau in the exceptional setting of the Manoir de Couesme in Ancinnes!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung der Gemälde von Patrick Bouleau und der Skulpturen von Pascal Chesneau in der außergewöhnlichen Umgebung des Manoir de Couesme in Ancinnes!

Italiano :

Scoprite la mostra di dipinti di Patrick Bouleau e sculture di Pascal Chesneau nell’eccezionale cornice del Manoir de Couesme ad Ancinnes!

Espanol :

Descubra la exposición de pinturas de Patrick Bouleau y esculturas de Pascal Chesneau en el marco excepcional del Manoir de Couesme, en Ancinnes

