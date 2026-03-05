EXPOSITION DUBOUT 50 ANS, DÉJÀ ! Quai des Arènes Palavas-les-Flots

EXPOSITION DUBOUT 50 ANS, DÉJÀ !

Début : 2026-03-11

fin : 2026-08-31

En 2026, le service des affaires culturelles et la Ville de Palavas-les-Flots célèbrent le cinquantenaire de la disparition d’Albert Dubout, figure majeure du dessin français du XXᵉ siècle.

À cette occasion, le musée Albert Dubout propose une grande exposition rétrospective, puisée dans la collection de la Ville, invitant le public à découvrir ou redécouvrir une œuvre aussi prodigieuse qu’intemporelle.

Dans cette exposition, Albert Dubout se dévoile dans toute la diversité de son œuvre. On y retrouve forcément le dessin de presse incisif, où l’humour se mêle à une observation fine et souvent malicieuse de la société. On s’émerveille également devant ces dessins d’illustration dans lesquels il donne vie aux textes les plus célèbres, transformant les mots en images pleines de mouvement et de fantaisie. Mais aussi, plus inattendue, sa peinture révèle une autre facette de son talent d’une grande finesse, elle déploie notamment des arènes aux couleurs vibrantes et aux dimensions presque irréelles.

L’exposition met en lumière sa remarquable richesse technique et la liberté de son geste à travers des planches foisonnantes de détail et des œuvres parfois monumentales.

Des œuvres de jeunesse aux grands dessins de l’après-guerre, le parcours retrace l’évolution de son style et la précision exceptionnelle de son trait, au service d’un humour immédiatement reconnaissable, capable de faire surgir le sourire, puis le rire, au cœur de la foule.

Au-delà de l’hommage artistique, cette exposition met également en valeur les liens étroits entre Palavas-les-Flots et la famille Dubout, rappelant l’ancrage profond de l’artiste dans la ville et l’histoire singulière qui unit ce territoire à son œuvre.

Cinquante ans après sa disparition, Albert Dubout n’a rien perdu de sa modernité ni de son humour

Cette année, nous célébrons le cinquantenaire de la disparition d’Albert Dubout. Aussi, pour cette année charnière, le Musée Albert Dubout expose pour la première fois une grande rétrospective de l’œuvre de l’artiste. Pour cette rétrospective, sont exposés une quinzaine de tableaux dont une grande toile de près de 2 m de haut, la maquette du film de Marcel Pagnol La fille du puisatier aux dimensions de l’affiche (1,20 x 1,60 m), une vingtaine de planches dont certaines regroupant une foule de plus de 1000 personnages et bien entendu une soixantaine de dessins à l’encre de Chine et aquarellés. Cette exposition présente des œuvres de jeunesse, des œuvres majeures des années 30 (période pendant laquelle Albert Dubout dessinait avec une grosse loupe pour obtenir la grande finesse de son trait) et bien entendu des dessins de presse et d’illustration de l’après-guerre. Marcel Pagnol écrira à Dubout ton trait est incomparable. Une sûreté, une force et une finesse qui font penser aux plus grands asiatiques… C’est aussi fort que des eaux-fortes, mais plus fin et plus délicat, et tes couleurs, toujours surprenantes, sont un régal pour l’œil et mon cher Albert… tu es le Roi . Jean d’Ormesson dira de Dubout c’est le dessinateur des congés-payés, de la société de masse et de la société de consommation . Pour Georges Wolinski et Cabu, Albert Dubout est le plus grand dessinateur français. Bernard Pivot dans une interview dira de Dubout il savait recréer la vie, pas une vie plate et monotone mais une vie joyeuse, pleine de saveurs… . Didier Dubout .

English :

In 2026, the cultural affairs department and the town of Palavas-les-Flots will be celebrating the fiftieth anniversary of the death of Albert Dubout, a major figure in 20th-century French drawing.

