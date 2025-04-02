EXPOSITION « DUBOUT ILLUSTRE PAGNOL » Palavas-les-Flots

EXPOSITION « DUBOUT ILLUSTRE PAGNOL »

Palavas-les-Flots Hérault

A NOTER

Le Musée A. Dubout sera fermé pour travaux du 22 septembre au 27 octobre 2025. Réouverture le mardi 28 octobre.

Exposition jusqu’au 31 mars 2026

Exposition Dubout illustre Pagnol

Musée Albert Dubout Redoute de Ballestras

Contacts 04 67 68 56 41 ou musee@palavaslesflots.com

Pagnol-Dubout, c’est avant tout une longue collaboration qui commencera en 1936 et s’achèvera en 1965 avec la création de 22 affiches de cinéma et l’illustration de 7 titres dont Topaze.

C’est également une longue amitié qui est encore visible par la correspondance entre les deux hommes avec mon cher Albert , affectueusement , tu es le Roi , ton ami , ou même encore Topaze s’appelle Albert . Dans un courrier du 26 mars 1959, Pagnol écrira à Dubout tu es sans aucun doute le plus grand illustrateur de notre temps, et ton trait est incomparable. Une sûreté, une force et une finesse qui font penser aux plus grands asiatiques…

C’est aussi fort que des eaux-fortes, mais plus fin et plus délicat, et tes couleurs, toujours surprenantes, sont un régal pour l’œil . Dubout réalisera un dessin de presse caricaturant Pagnol jouant aux boules avec une dizaine d’Immortels , paru dans La Bataille en avril 1947, pour son intronisation à l’Académie Française.

Il y a beaucoup d’anecdotes entre les deux artistes, certaines intimes, d’autres difficilement racontables sorties du contexte de l’époque. Leurs lieux de rencontre étaient à Paris, soit dans l’hôtel particulier de Pagnol dans le XVIIème arrondissement, soit au restaurant Alexandre, soit dans le Sud chez Pagnol (mais jamais dans l’atelier de Dubout, personne n’avait le droit d’y pénétrer y compris la famille).

Après leur dernière collaboration en 1965, Dubout commencera une longue amitié avec Frédéric Dard.

HORAIRES

Juillet et août

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h

Mars à juin et septembre à novembre

(Fermé le 1er mai)

Du mardi au dimanche de 14h à 17h

Décembre à février

(Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier)

Ouvert le week-end et les vacances scolaires du mardi au

dimanche de 14h à 17h

TARIFS

Adultes 5 €

Groupe: 3.50 € (minimum 10 personnes)

-Etudiants 3.50 € (carte d’étudiant en cours de validité)

Détenteur de la carte d’invalidité civile 3.50 €

Résidents la communauté d’agglomération pays de l’or 3.50 € (justificatif de domicile)

Groupe Scolaire 2.50 € (primaire, secondaire, centre de vacances et colonie)

Forfait accompagnement groupe 30 €(livret et/ou animation)

Gratuité

Enfants et adolescents jusqu’à 19 ans (carte d’identité, passeport)

Palavasiens ( justificatif de domicile)

Demandeur d’emploi (justificatif de moins de 3 mois)

Bénéficiaire de minimas sociaux (justificatif de moins de 3 mois)

Visiteur muni de la Carte Pass’pro Hérault (en cours de validité)

Carte de fidélité à la culture de Palavas

(cf délibération n° 44/2016)

Gratuité groupe

Tout établissement scolaire de la commune

Centre aéré Les moussaillons de la commune

Maison des jeunes de Palavas les Flots

Accompagnants de groupe (scolaire et adultes)

Gratuité journée spéciale pour les Journées du Patrimoine .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 56 41 musee@palavaslesflots.com

English :

April 2 to March 31, 2026

Dubout illustre Pagnol » exhibition

Musée Albert Dubout Redoute de Ballestras

Contacts: 04 67 68 56 41 or musee@palavaslesflots.com

German :

Vom 2. April bis zum 31. März 2026

Ausstellung Dubout illustriert Pagnol »

Albert Dubout Museum Redoute de Ballestras

Kontakte: 04 67 68 56 41 oder musee@palavaslesflots.com

Italiano :

NOTE

Il Musée A. Dubout sarà chiuso per lavori dal 22 settembre al 27 ottobre 2025. Riapertura martedì 28 ottobre.

Esposizione fino al 31 marzo 2026

La mostra « Dubout illustra Pagnol

Museo Albert Dubout ridotto di Ballestras

Contatti: 04 67 68 56 41 o musee@palavaslesflots.com

Espanol :

Del 2 de abril al 31 de marzo de 2026

Exposición « Dubout ilustra a Pagnol

Museo Albert Dubout Reducto de Ballestras

Contactos: 04 67 68 56 41 o musee@palavaslesflots.com

