Exposition DUMALA de Jérémie Renier

Bourg-Saint-Maurice Savoie

Début : 2025-12-12

fin : 2025-03-06

2025-12-12

La nouvelle exposition du parcours photo. vous invite à découvrir le voyage de Jérémie Renier et Loury Lag sur la banquise arctique. Regard intime sur un territoire sensible qui renvoie à notre propre humanité. Vernissage en présence de Jérémie Renier.

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes culture@bourgsaintmaurice.fr

English :

Jérémie Renier and Loury Lag’s journey on the Arctic ice floe. An intimate look at a sensitive territory that reflects our own humanity. Opening in the presence of Jérémie Renier.

