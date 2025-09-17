Exposition d’un Art Zen par Adèle Harrer Bouxwiller

Exposition d’un Art Zen par Adèle Harrer

59 Grand Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 17:00:00

2025-09-17

Amateurs d’art, curieux du zen et amoureux de la nature, cet exposition est faite pour vous !

Découvrez comment l’esprit du zen peut insuffler la vie à de nouvelles créations artistiques. Explorez une forme innovante d’art zen, réalisée par une artiste résidente dans un temple zen.

À noter l’exposition sera exceptionnellement ouverte durant le weekend du Festival des Sorcières, les 27 et 28 septembre, toute la journée, avec la présence de l’artiste.

Ne manquez pas cette occasion !

Vernissage le 20 septembre à 16h, avec présence de l’artiste à partir de 18h ! 0 .

59 Grand Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 22 30 10 adele-harrer@hotmail.fr

