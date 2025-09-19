Exposition d’un livre édité en 1618 : Les Métamorphoses d’Ovide Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère Montastruc-la-Conseillère

Exposition d’un livre édité en 1618 : Les Métamorphoses d’Ovide Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère Montastruc-la-Conseillère vendredi 19 septembre 2025.

Exposition d’un livre édité en 1618 : Les Métamorphoses d’Ovide 19 et 20 septembre Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Exposition d’un livre édité en 1618 et retrouvé il y a quelques années sous les combles de l’ancien presbytère de Montastruc la Conseillère : Les Métamorphoses d’Ovide. Cet ouvrage appartenait à Chastenet de Puységur, comme l’indique une note à la plume sur la première page.

Dossier de la restauratrice Fabienne Morelli

Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère 2 bis Grande Rue, 31380 Montastruc-la-Conseillère Montastruc-la-Conseillère 31380 Haute-Garonne Occitanie 0534269970 https://montastruc-la-conseillere-pom.c3rb.org/

Exposition d’un livre édité en 1618 et retrouvé il y a quelques années sous les combles de l’ancien presbytère de Montastruc la Conseillère : Les Métamorphoses d’Ovide. Cet ouvrage appartenait à de à…

© Bibliothèque municipale de Montastruc la Conseillère