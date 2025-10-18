Exposition d’un projet étudiant : Le nouveau musée d’histoire de la ville de Toulon : redynamisation d’un centre-ville par sa culture régionale ! Koklico & Mimoza Toulon

Exposition d’un projet étudiant : Le nouveau musée d’histoire de la ville de Toulon : redynamisation d’un centre-ville par sa culture régionale ! Samedi 18 octobre, 11h00 Koklico & Mimoza Var

Début : 2025-10-18T11:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Dans le cadre des JNA 2025, ce projet de fin d’études soutenu en juin 2024 propose la relocalisation du musée d’histoire de Toulon au cœur du centre-ville. Conçu en dialogue avec le tissu urbain ancien, il s’inscrit dans la continuité du vaste programme de revitalisation mené depuis 2003. Le projet cherche à révéler la mémoire du lieu tout en offrant une nouvelle centralité culturelle. Par une architecture contemporaine en résonance avec l’histoire du site, il ambitionne de créer un repère identifiable, catalyseur de vie et de renouveau pour le centre historique toulonnais.

Koklico & Mimoza 9 Rue César Vezzani, 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

©HugoBessalem