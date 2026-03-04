Exposition d’une classe maternelle, Médiathèque La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Exposition d’une classe maternelle 3 – 17 avril Médiathèque La Bergerie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T15:00:00+02:00 – 2026-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Médiathèque La Bergerie 11 Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 04 66 56 89 38 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

Autour de leur 100e jour d’école. Exposition Enfants