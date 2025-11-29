Exposition d’une crèche géante sculptée en bois Thannenkirch

Exposition d’une crèche géante sculptée en bois Thannenkirch samedi 29 novembre 2025.

Exposition d’une crèche géante sculptée en bois

place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Exposition d’une crèche présentant, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels du village, réalisée par Monsieur Bosshardt, scuplteur sur bois.

Admirez une magnifique crèche en bois de 3 m de haut sur 4 m de large réalisée par M. Bosshardt, sculpteur sur bois à Thannenkirch. Cette crèche représente, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels pratiqués à Thannenkirch avant et après guerre (débardeur, schlitteur, bûcheron, tailleur de pierre, etc.).. 0 .

place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Exhibition of a crib presenting, beyond the usual characters, characters exercising the traditional trades of the village, made by Mr Bosshardt, woodcarver.

German :

Ausstellung einer Krippe, die neben den üblichen Figuren auch solche zeigt, die traditionelle Berufe des Dorfes ausüben. Die Krippe wurde von Herrn Bosshardt, einem Holzschnitzer, angefertigt.

Italiano :

Esposizione di un presepe che presenta, oltre ai soliti personaggi, personaggi che esercitano i mestieri tradizionali del villaggio, realizzati dal signor Bosshardt, intagliatore di legno.

Espanol :

Exposición de un belén que presenta, además de los personajes habituales, personajes que practican los oficios tradicionales del pueblo, creados por el Sr. Bosshardt, escultor de madera.

L’événement Exposition d’une crèche géante sculptée en bois Thannenkirch a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr