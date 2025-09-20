Exposition d’une maquette de case en gaulettes Ecomusée de Marie Galante Marie Galante

Exposition d’une maquette de case en gaulettes Ecomusée de Marie Galante Marie Galante samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’une maquette de case en gaulettes 20 et 21 septembre Ecomusée de Marie Galante Guadeloupe

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition d’une maquette de case en gaulettes réalisée par Cémir ELOI vendredi, samedi et dimanche).

Présentation des techniques de fabrication le vendredi 19 de 8h30 à 12h.

Durant l’esclavage, les esclaves vivaient dans des cases en gaulettes. A Marie-Galante, jusqu’au début du XXème siècle l’architecture rurale était dominée par ces cases en gaulettes dont le mobilier était très sommaire et rudimentaire.

Ecomusée de Marie Galante Marie galante Habitation Murat Marie Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 97 48 68 L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes médicinales. La maison principale, récemment restaurée, présente dans une nouvelle muséographie les collections de l’écomusée.

Classé au titre des Monuments Historiques

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ecomusée de Marie-Galante / Philippe BAVARDAY