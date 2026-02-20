Exposition D’une rive à l’autre du siècle par Floriane Durey Maison des Ecritures La Rochelle

Exposition D’une rive à l’autre du siècle par Floriane Durey

Maison des Ecritures 46 Avenue du fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-09 14:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

2026-03-09

À travers une exposition mélangeant art graphique, photographie et installations plastiques, l’artiste Floriane Durey propose d’investir nos imaginaires familiaux et leurs secrets.

Maison des Ecritures 46 Avenue du fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English :

Through an exhibition combining graphic art, photography and plastic installations, artist Floriane Durey invites us to explore our imaginary family worlds and their secrets.

