Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine Maison de l’Environnement Anglet

Informations pratiques

Anglet

Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-09-30

Une exposition sur l’importance de la forêt littorale Nouvelle-Aquitaine, emblème de notre interdépendance.

Dernier rempart contre les assauts de l’Océan, la forêt du littoral participe au maintien du trait de côte. La variété unique de ces milieux et espèces de Nouvelle-Aquitaine en font un patrimoine exceptionnel.

Les feux de forêt cet été nous rappellent sa vulnérabilité face aux effets du changement climatique : tempêtes plus fréquentes, sécheresses, parasites…

La gestion forestière constitue l’ADN de l’Office National des Forêts et se doit d’être « multifonctionnelle » en conciliant la production de bois, l’accueil du public, la préservation de la biodiversité et la protection contre les risques naturels. Nous pouvons tous devenir acteurs de la préservation de ce patrimoine naturel, culturel et paysager de notre région.

Tout public, dès 7 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet