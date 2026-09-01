Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine Maison de l’Environnement Anglet
mercredi 30 septembre 2026 · Maison de l’Environnement · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-09-30
Une exposition sur l’importance de la forêt littorale Nouvelle-Aquitaine, emblème de notre interdépendance.
Dernier rempart contre les assauts de l’Océan, la forêt du littoral participe au maintien du trait de côte. La variété unique de ces milieux et espèces de Nouvelle-Aquitaine en font un patrimoine exceptionnel.
Les feux de forêt cet été nous rappellent sa vulnérabilité face aux effets du changement climatique : tempêtes plus fréquentes, sécheresses, parasites…
La gestion forestière constitue l’ADN de l’Office National des Forêts et se doit d’être « multifonctionnelle » en conciliant la production de bois, l’accueil du public, la préservation de la biodiversité et la protection contre les risques naturels. Nous pouvons tous devenir acteurs de la préservation de ce patrimoine naturel, culturel et paysager de notre région.
Tout public, dès 7 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine
L’événement Exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » – ONF, Cap Sciences, Région Nouvelle-Aquitaine Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Hockey sur glace Anglet Hormadi Boxers de Bordeaux Patinoire de La Barre Anglet 15 septembre 2026
- Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet 16 septembre 2026
- Anglet Jazz Festival Théâtre Quintaou Anglet 17 septembre 2026
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 17 septembre 2026
- Conférence : le port d’Anglet, Maison pour Tous – Anglet, Anglet 18 septembre 2026