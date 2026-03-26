EXPOSITION DUO AU DOMAINE CLAIRE MAYOL

Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Deux regards artistiques se rencontrent entre céramiques et photographies. Une exposition en duo qui met en lumière la richesse des matières et des paysages, dans un dialogue sensible et inspiré.

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Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 69 12 35

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English :

Two artistic perspectives meet between ceramics and photography. A duo exhibition that highlights the richness of materials and landscapes, in a sensitive and inspired dialogue.

L’événement EXPOSITION DUO AU DOMAINE CLAIRE MAYOL Port-Vendres a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE