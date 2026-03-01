Exposition Duo d’artistes Musée Gautron du Coudray Marzy

Exposition Duo d’artistes

Musée Gautron du Coudray 22 Place de l’Église Marzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-19 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Nouvelle exposition Duo d’artistes à découvrir au Musée Gautron du Coudray à Marzy du 7 mars au 19 avril.

Exposition de peintures aquarelles et acryliques avec Christian Graniou et Danielle Dumont-Graniou.

Entrée libre.

Horaires d’ouverture tous les jours de 14h30 à 17h30, sauf mardis et jours fériés.

Contact 03 86 59 28 47 ou amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr .

