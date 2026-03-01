Exposition Duo d’artistes Musée Gautron du Coudray Marzy
Exposition Duo d’artistes
Musée Gautron du Coudray 22 Place de l'Église Marzy Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-19 17:30:00
2026-03-07
Nouvelle exposition Duo d’artistes à découvrir au Musée Gautron du Coudray à Marzy du 7 mars au 19 avril.
Exposition de peintures aquarelles et acryliques avec Christian Graniou et Danielle Dumont-Graniou.
Entrée libre.
Horaires d’ouverture tous les jours de 14h30 à 17h30, sauf mardis et jours fériés.
Contact 03 86 59 28 47 ou amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr .
Musée Gautron du Coudray 22 Place de l’Église Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 59 28 47 amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr
