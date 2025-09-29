Exposition « Duo d’Artistes » La Pie René Morlanne

Exposition « Duo d'Artistes » La Pie René Morlanne

Exposition « Duo d’Artistes »

La Pie René, 4350 Route d'Arthez, Morlanne, Pyrénées-Atlantiques

29 septembre 2025

17 octobre 2025

2025-09-29

Les photos de Marguerite Decouard et les illustrations de Sarah Tézenas du Montcel s’entrelacent pour un voyage unique. Venez partager un moment d’art dans un lieu d’exception. Vernissage le 27 septembre de19h à 22h. .

La Pie René, 4350 Route d'Arthez, Morlanne 64370, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine. +33 5 59 81 96 73

