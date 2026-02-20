Exposition Duo d’artistes Structures & Traversées Galerie de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Duo d’artistes Structures & Traversées

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-05

Exposition de Catherine Damour et Typhaine Morel

Dans cette exposition à deux voix, Typhaine Morel et Catherine Damour explorent chacune, à leur manière, la puissance symbolique des formes et des mondes intérieurs. Leurs œuvres dialoguent autour de la géométrie sacrée, des mandalas, des structures vibratoires et des paysages imaginaires. Entre rigueur graphique et élan intuitif, elles invitent le visiteur à une traversée sensible un voyage où les formes deviennent langage, où les couleurs ouvrent des passages, où l’art devient espace de contemplation et de transformation.

Cette exposition propose ainsi une rencontre entre deux univers complémentaires

celui de Typhaine Morel, centré sur l’énergie des formes sacrées et leurs effets harmonisants ;

celui de Catherine Damour, nourri de mondes rêvés, de temps suspendus et de mandalas comme portes vers l’ailleurs.

Une invitation à ralentir, à regarder autrement, à laisser résonner ce qui se murmure derrière les formes.

Typhaine Morel “Céléna”

Depuis une dizaine d’années, Typhaine Morel explore différentes techniques — pouring, pointillisme, géométrie sacrée — et divers médiums tels que l’acrylique, la résine ou les encres d’alcool. Son travail s’oriente vers une peinture énergétique et vibratoire, où couleurs et formes accompagnent chacun sur son chemin intérieur. Sa recherche approfondie sur la géométrie sacrée nourrit aujourd’hui une œuvre centrée sur les mandalas et leurs structures symboliques, conçues comme des espaces d’harmonie, de relaxation et d’équilibre.

Catherine Damour

Infirmière et art-thérapeute, Catherine Damour puise son inspiration dans ses voyages, les lieux traversés et les rencontres qui jalonnent son parcours. Autodidacte, elle explore la peinture, la photographie, puis la sculpture. Depuis vingt ans, elle participe à de nombreuses manifestations artistiques en France. Peindre et sculpter sont pour elle une écriture un temps de silence et de présence à soi, où émergent des mondes imaginés, des mandalas comme structures du temps, des passages vers l’inconnu et le mystère.

Présence des artistes du 5 au 10 mai, le 12 mai, du 14 au 17 mai, de 14h à 18h. .

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

