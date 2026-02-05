Exposition Duo de pastel Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Duo de pastel Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 16 mars 2026.
Exposition Duo de pastel
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-16 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:30:00
Date(s) :
2026-03-16
Du 16 au 22 mars 2026, la Maison du Temps Jadis accueille l’exposition Duo de Pastel , une rencontre entre deux artistes Lysiane Frechard et Pierre Desclos. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 43 67 21 frechard.lysiane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Duo de pastel
L’événement Exposition Duo de pastel Vernon a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération