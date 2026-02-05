Exposition Duo de pastel Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Duo de pastel

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-16 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

Du 16 au 22 mars 2026, la Maison du Temps Jadis accueille l’exposition Duo de Pastel , une rencontre entre deux artistes Lysiane Frechard et Pierre Desclos. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 43 67 21 frechard.lysiane@gmail.com

