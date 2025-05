Exposition « Duo Mambo » – Médiathèque L’Atelier Plouescat, 5 juin 2025 07:00, Plouescat.

Exposition « Duo Mambo » Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Exposition de croquis de Rachel La Prairie

Dans le cadre de sa participation au Prix Facile à Lire 2025, le réseau des médiathèques de Haut-Léon Communauté a mené un projet avec la fondation de Plouescat.

Ce projet a permis à un groupe de cinq résidentes du foyer de vie ( Julie, Emilie, Sandra et Louise), une immersion dans un univers mêlant lecture, danse, musique et dessin, grâce à un cycle de cinq ateliers de pratique artistique. Elles ont exploré une approche artistique en partant de la lecture de Duo Mambo s’inspirant librement des illustrations de Wei Middag. Elles ont été accompagnées par leur éducatrice Laetitia, mais aussi par quatre intervenants Rachel La Prairie, plasticienne qui a dessiné leurs mouvements dansés en direct durant les ateliers, Matthieu Simon, directeur de l’École de Musique et Danse de Haut-Léon Communauté et musicien qui a joué en live durant les ateliers de danse, Lénaïg Le Yeuc’h, professeure de danse, et Sylvie Tranchand, bibliothécaire à Plouescat.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

