Exposition « Duo & partage » par Jean-Claude Michel et Esprit CélinArt

Du 12/07 au 30/09/2025 du lundi au vendredi de 8h à 15h. Mairie d’Alleins Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône

La commune d’Alleins vous invite à découvrir l’exposition Duo & Partage de juillet à septembre, une rencontre artistique entre Jean-Claude Michel et Esprit CélinArt (Célina Poujol).

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 12 juillet 2025 à partir de 11h30, à la salle des mariages de la Mairie d’Alleins. Un moment convivial pour échanger avec les artistes autour de leurs œuvres. .

Mairie d’Alleins Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

The city of Alleins invites you to visite the exhibition « Duo & Partage », from july to septembre. The artists are Jean-Claude Michel and Célina Poujol as Esprit CélinArt.

German :

Die Gemeinde Alleins lädt Sie ein, von Juli bis September die Ausstellung « Duo & Partage » zu entdecken, eine künstlerische Begegnung zwischen Jean-Claude Michel und Esprit CélinArt (Célina Poujol).

Italiano :

Il comune di Alleins vi invita a scoprire la mostra « Duo & Partage » da luglio a settembre, un incontro artistico tra Jean-Claude Michel e Esprit CélinArt (Célina Poujol).

Espanol :

El municipio de Alleins le invita a descubrir de julio a septiembre la exposición « Duo & Partage », un encuentro artístico entre Jean-Claude Michel y Esprit CélinArt (Célina Poujol).

