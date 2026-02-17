Exposition Dynamiques du paysage de Stéphanie Manchon Librariá occitana Limoges

Exposition Dynamiques du paysage de Stéphanie Manchon

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-31

Mòstras #2026 Ouverture de la saison d’expositions 2026 à la Librariá occitana !

L’exposition de Stéphanie Manchon propose un dialogue entre dessins au fusain et peintures en couleur qui explore le paysage comme un ensemble de forces en mouvement, traversé par la lumière, l’atmosphère et les rythmes du vivant. Une lecture sensible du monde naturel… Vernissage le mercredi 4 mars à 18h30 en présence de l’artiste. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

