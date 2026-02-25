Exposition Dynamiques du paysage Librariá Occitana Limoges
Librariá Occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-04
fin : 2026-04-25
2026-03-04
L’exposition Dynamiques du paysage de Stéphanie Manchon propose un dialogue entre dessins au fusain et peintures en couleur, explorant le paysage comme un ensemble de forces en mouvement. Qu’il soit traité en noir et blanc ou en couleur, le paysage est abordé comme un espace dynamique, traversé par la lumière, l’atmosphère et les rythmes du vivant.
Le vernissage aura lieu le premier jour de l’exposition, à 18H30, en présence de l’artiste. .
Librariá Occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria-occitana@ieo-lemosin.org
