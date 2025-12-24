Exposition d’Yvon Le Bras De Pierres et d’Écorces, Rue du Penquer Plabennec

Exposition d’Yvon Le Bras De Pierres et d’Écorces

Randonneur invétéré, sillonnant côtes et forêts bretonnes, muni de carnets de croquis et appareil photo, Yvon Le Bras nous propose de pénétrer avec lui au cœur des sous-bois, de scruter les interstices des rochers à la recherche de l’invisible et de l’impénétrable, Ses dessins à l’encre de Chine, fruits de ses errances, laisse sa place à l’imaginaire et aux interprétations du spectateur en lui proposant une nature transfigurée.

Plus le noir devient profond sur le papier, plus se révèlent des secrets cachés, des trésors enfouis au cœur d’un feuillage, d’une écorce ou d’une faille de rocher. Cette quête n’est jamais terminée et tente de construire une esthétique de l’inachevé. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

