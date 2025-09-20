Exposition « Eau de fer, eau de feu, eau de vie, 5 vallées, quelle histoire ! » Metallurgic Park Dommartin-le-Franc

Exposition « Eau de fer, eau de feu, eau de vie, 5 vallées, quelle histoire ! » Metallurgic Park Dommartin-le-Franc samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Eau de fer, eau de feu, eau de vie, 5 vallées, quelle histoire ! » 20 et 21 septembre Metallurgic Park Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Avec cette nouvelle exposition temporaire de l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du patrimoine Métallurgique haut-marnais, explorez les vallées entre Meuse et Haute-Marne et découvrez l’histoire des fonderies qui ont fait la renommée du Grand Est.

Metallurgic Park 13 rue du Maréchal Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est Centre de découverte de l’histoire de la métallurgie, situé dans la vallée de la Blaise.

Installé dans une ancienne fonderie, le Metallurgic Park retrace l’histoire de la métallurgie haut-marnaise, du XIXe siècle à aujourd’hui. Son haut-fourneau de 1834, classé Monument historique, sert de décor à une scénographie immersive mêlant sons, lumières et machines spectaculaires.

Le site propose des espaces d’exposition, des démonstrations de savoir-faire et des ateliers pratiques, offrant une découverte vivante et accessible de ce patrimoine industriel emblématique.

Avec cette nouvelle exposition temporaire de l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du patrimoine Métallurgique haut-marnais, explorez les vallées entre Meuse et Haute-Marne et découvrez la…

© Metallurgic Park