[Exposition] Eau : Patrimoine et Usages Contemporains, Domaine de Bonrepos-Riquet, Bonrepos-Riquet

Informations pratiques

[Exposition] Eau : Patrimoine et Usages Contemporains 18 – 20 septembre Domaine de Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

Prix 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La thématique 2026 consacrée à l’eau sera abordée à travers un voyage entre passé et présent, à partir des correspondances échangées par Pierre-Paul Riquet lors de la construction du Canal Royal du Languedoc et de l’héritage durable de cette œuvre exceptionnelle.

Aujourd’hui reconnu comme un patrimoine remarquable, le canal du Midi fut d’abord un moyen efficace de transport des marchandises. Au fil du temps, les populations riveraines se sont approprié cette ressource pour répondre à leurs besoins agricoles. Il est ensuite devenu l’élément central d’un système hydraulique complexe associant transport, irrigation et alimentation en eau potable des habitants du Lauragais.

À travers cette exposition, les visiteurs découvriront les différents acteurs impliqués dans la gestion et la distribution de l’eau, les aménagements réalisés sur les cours d’eau, l’histoire des puits toulousains ainsi qu’une présentation illustrée du canal du Midi et de son territoire.

Comme chaque année, des guides en costume d’époque feront revivre l’histoire de Pierre-Paul Riquet et du domaine de Bonrepos, offrant au public une immersion vivante dans le XVIIe siècle tout au long de ces deux journées.

Domaine de Bonrepos-Riquet Place Pierre-Paul RIQUET, 31590 Bonrepos-Riquet, France Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie 0567161618 https://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau La Seigneurie de Bonrepos a été acquise par Pierre-Paul Riquet en 1651. Château reconstruit de 1654 à 1666 par le maçon de Revel, Isaac Roux, sur un vieux site castral (plate-forme entourée de fossés). Corps rectangulaire cantonné de tours carrées sur la façade antérieure et de tourelles sur la façade arrière. Peu d’éléments du décor du XVIIe siècle subsistent, le château ayant été remis au goût du jour au XVIIIe et au XIXe siècles. Dans le parc, Riquet a préparé la construction du canal du Midi. Il a utilisé les dispositions naturelles (sources, déclivité, …) du parc pour expérimenter les différentes techniques utilisées pour le canal du Midi (principe du captage, …). A 15 minutes de Toulouse par A68 (sortie N°2 : VERFEIL * GRAGNAGUE). Parking gratuit à proximité du château et de la mairie.

La thématique 2026 consacrée à l’eau sera abordée à travers un voyage entre passé et présent. Elle s’appuiera sur les correspondances échangées par Pierre-Paul Riquet lors de la construction du Canal…

©beatricetomasi