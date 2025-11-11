Exposition Eau Salée d’après l’album d’Emilie Vast Médiathèque Donville-les-Bains

Exposition Eau Salée d’après l’album d’Emilie Vast

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-07

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-07

Album publié aux éditions MéMo

Marée basse. Les poissons se sont retirés avec l’océan. Sur l’estran, le varech est en berne, la mouette rieuse et le goéland cherchent leur pâture, le phoque se prélasse. Bien enfouis dans le sable, les coquillages attendent le moment de refaire surface…

Prenez le temps de découvrir les superbes illustrations d’Emilie Vast !

Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de la Manche.

Gratuit Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Exposition Eau Salée d’après l’album d’Emilie Vast

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Eau Salée d’après l’album d’Emilie Vast Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Granville Terre et Mer