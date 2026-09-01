EXPOSITION – EAUX ET PAYSAGES SUR LES RIGOLES, DE LA MONTAGNE NOIRE À LA PLAINE LE RÉSERVOIR Revel

Informations pratiques

Revel

EXPOSITION – EAUX ET PAYSAGES SUR LES RIGOLES, DE LA MONTAGNE NOIRE À LA PLAINE

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Découvrez les paysages et les patrimoines locaux

Nathalie Amiot, paysagiste au CAUE du Tarn, vous propose de découvrir l’exposition présentée au Musée du Réservoir, lors d’une visite commentée, sur les paysages et les patrimoines liés aux rigoles qui alimentent le canal du Midi. .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

Discover the local landscapes and cultural heritage

L’événement EXPOSITION – EAUX ET PAYSAGES SUR LES RIGOLES, DE LA MONTAGNE NOIRE À LA PLAINE Revel a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE