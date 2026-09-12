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Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy

vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de ville · Arudy

Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de l'Hôtel de ville
Adresse
Mediathèque les Arcades
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arudy

Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 17:45:00

Date(s) :
2026-09-18

Exposition visible du mardi 1er mercredi 30 septembre.
L’artiste a peint quelques gouttes de fraîcheur… La fleur penche, elle a envie de fleurir encore un peu. Mais la terre est fatiguée, elle surchauffe, la chimie la ronge… L’eau claire se sauve et le temps passe… L’eau se mêle à la peinture et glisse doucement sur sa toile. Le monde est plein de couleurs, ses pinceaux les accueillent…
Une invitation à découvrir l’univers sensible de Florence Salle, où l’eau et la couleur se répondent.   .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44 

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English : Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle

L’événement Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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