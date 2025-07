Exposition Echappée aveyronnaise 2025 Decazeville

Exposition Echappée aveyronnaise 2025 Decazeville jeudi 4 septembre 2025.

Exposition Echappée aveyronnaise 2025

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-04

Nouvelle exposition en septembre au bureau de Decazeville !

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Cette année MY_KC_SQUARE va vous dévoiler Decazeville et quelques villages alentours comme vous ne les avez jamais vus…

Découvrez ou redécouvrez ces différentes communes dessinées à partir de photos vues du ciel et sublimées par l’art numérique de Karine Costanzo.

Amusez-vous à identifier ces lieux, à vous balader dans leurs rues et ruelles, à vous échapper un instant dans ces tableaux en impression numérique…

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

English :

New exhibition at the Decazeville office in September!

German :

Neue Ausstellung im September im Büro in Decazeville!

Italiano :

Nuova mostra presso la sede di Decazeville a settembre!

Espanol :

Nueva exposición en la oficina de Decazeville en septiembre

L’événement Exposition Echappée aveyronnaise 2025 Decazeville a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)