EXPOSITION ECHEC ET MAT Banyuls-sur-Mer

6 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-15
2026-02-01
Echec et Mat –2ème édition
Du 1 au 15 février 2026
Exposition d’oeuvres d’art réalisées par les associations
AQUARELLES EN COTE VERMEILLE
MAISON DE LA SCULPTURE
LES PEINTRES DES ARTS’CADES
6 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 88 24 08 87 dubernardp@gmail.com
English :
Echec et Mat ?2nd edition
February 1 to 15, 2026
Exhibition of works of art created by the associations
AQUARELLES EN COTE VERMEILLE
HOUSE OF SCULPTURE
LES PEINTRES DES ARTS’CADES
