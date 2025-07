Exposition « Echo Systèmes », au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye

Chai Doléris 1 route d'Escurès Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-14 09:30:00

fin : 2025-11-30 12:30:00

2025-07-14

L’association La Chaise compte en ce moment 12 artistes avec autant de pratiques différentes, allant de l’art contemporain à l’artisanat d’art. Tous issus de l’École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées, ce collectif est pensé comme un tremplin pour les artistes diplômés voulant se lancer. Leur enjeu est de mettre en commun des moyens techniques, financiers et sociaux, et de préserver une transversalité, des échanges et une entraide qui sont bénéfiques à leur travail et à son déploiement, pour ensuite laisser la place aux suivants.

12 d’entre eux ont saisi l’opportunité de faire une résidence dans le cadre atypique du Chai Doléris, leur permettant d’investir les locaux et d’y déployer leur inspiration pour une exposition.

Vernissage et dégustation le samedi 12 juillet à 18h pour rencontrer ces 12 artistes passionnés. .

+33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

