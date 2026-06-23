Exposition Échos de Elvire Antonmattei et Aimeric Vallée Manoir de Couesme Ancinnes

Ancinnes

Exposition Échos de Elvire Antonmattei et Aimeric Vallée

Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez l’exposition de peintures de Elvire Antonmattei et de sculptures en fer de Aimeric Vallée dans le cadre exceptionnel du Manoir de Couesme à Ancinnes !

Cette exposition est la 20ème exposition organisée par l’Association des Amis du Manoir de Couesme depuis 2007. Les oeuvres exposées sont les peintures de Elvire Antonmattei et de sculptures en fer de Aimeric Vallée.

Ces deux artistes offrent une exposition mémorable pour cette vingtième édition. Ils mettent en écho leurs univers. Ainsi dans une grange, les tableaux représentant les arcanes majeurs des Tarots de Marseille transposés dans le monde animal se mêleront aux branches-sculptures. L’espace sera de surcroît agrémenté de mobilier et de sculptures d’inspiration florale, certaines sculptures étant sonores. Dans le jardin, un labyrinthe naturel de sculptures plus monumentales viendra compléter cette fusion entre peintures et sculptures.

Vernissage suivi d’un verre de l’amitié le vendredi 4 septembre à partir de 19h.

Si vous souhaitez participer au vernissage, merci de contacter le 06 82 55 49 21.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h du samedi 5 au dimanche 27 septembre. Entrée gratuite.

Plus d’informations sur la page Facebook Association des Amis du Manoir de Couesme.

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites des extérieurs du Manoir vous seront également proposées.

Retrouvez également quelques oeuvres des deux artistes au restaurant Chez Gwen Le Café d’Ancinnes (02 33 80 05 79), ouvert du mardi au samedi le midi et du jeudi au samedi le soir. .

Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 55 49 21 p_alleaume@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the exhibition of paintings by Elvire Antonmattei and iron sculptures by Aimeric Vallée in the exceptional setting of the Manoir de Couesme in Ancinnes!

L’événement Exposition Échos de Elvire Antonmattei et Aimeric Vallée Ancinnes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT des Alpes Mancelles