Exposition Echos de formes Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence

Exposition Echos de formes

Du 01/04 au 25/04/2026 du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Espace culturel Robert de Lamanon 17 Rue Lafayette Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

L’Espace culturel Robert de Lamanon réunit quatre propositions sculpturales qui explorent la matière sous toutes ses dimensions.

Piani crée des pièces animalières minimalistes en terre ou bronze, fondées sur la finesse des formes. Dedall conçoit des structures géométriques en acier poli jouant avec lumière, reflets et perception. Éric Robin compose des œuvres abstraites fondées sur cuivre, oxydations, dorures et papiers en relief. David Coquet associe bois, métal, pierre et terre cuite dans des créations mêlant organique et industriel, générant un dialogue contrasté.



Vernissage le vendredi 3 avril à 18h30



Du lundi au samedi 10h/12h 14h/18h Espace culturel Robert de Lamanon .

Espace culturel Robert de Lamanon 17 Rue Lafayette Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Espace culturel Robert de Lamanon brings together four sculptural proposals that explore the material in all its dimensions.

L’événement Exposition Echos de formes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence