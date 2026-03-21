Exposition Échos de nature Le Villare Villers-sur-Mer

Exposition Échos de nature

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Cette exposition de Fabienne Kawass et Michel Bertois invite à une immersion sensible au cœur de la nature, explorée à travers deux regards artistiques complémentaires. Les créations exposées invitent à redécouvrir les paysages villersois et normands. Les œuvres mêlent aquarelles et peintures.

Cette exposition invite à une immersion sensible au cœur de la nature, explorée à travers deux regards artistiques complémentaires. La beauté de la nature y est mise à l’honneur sous toutes ses formes végétale, nourricière, florale, mais aussi féminine. Les créations exposées invitent à redécouvrir les paysages villersois et normands.

L’ensemble dialogue dans un même élan poétique où les œuvres mêlent aquarelles et peintures acryliques, traversant rivières, campagnes, forêts, montagnes et rivages.

Une déambulation artistique où le visiteur est invité à ralentir, rêver et se ressourcer.

ARTISTES Fabienne Kawass et Michel Bertois, grands gagnants de la Journée des Peintres 2025.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 19h30. .

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr

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English : Exposition Échos de nature

This exhibition by Fabienne Kawass and Michel Bertois invites visitors to immerse themselves sensitively in the heart of nature, explored through two complementary artistic perspectives. The works on display invite visitors to rediscover the landscapes of Villers and Normandy. The works combine …

L’événement Exposition Échos de nature Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SPL Deauville