Exposition Échos de nature Le Villare Villers-sur-Mer
Exposition Échos de nature Le Villare Villers-sur-Mer jeudi 2 avril 2026.
Exposition Échos de nature
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Cette exposition de Fabienne Kawass et Michel Bertois invite à une immersion sensible au cœur de la nature, explorée à travers deux regards artistiques complémentaires. Les créations exposées invitent à redécouvrir les paysages villersois et normands. Les œuvres mêlent aquarelles et peintures.
Cette exposition invite à une immersion sensible au cœur de la nature, explorée à travers deux regards artistiques complémentaires. La beauté de la nature y est mise à l’honneur sous toutes ses formes végétale, nourricière, florale, mais aussi féminine. Les créations exposées invitent à redécouvrir les paysages villersois et normands.
L’ensemble dialogue dans un même élan poétique où les œuvres mêlent aquarelles et peintures acryliques, traversant rivières, campagnes, forêts, montagnes et rivages.
Une déambulation artistique où le visiteur est invité à ralentir, rêver et se ressourcer.
ARTISTES Fabienne Kawass et Michel Bertois, grands gagnants de la Journée des Peintres 2025.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 19h30. .
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Échos de nature
This exhibition by Fabienne Kawass and Michel Bertois invites visitors to immerse themselves sensitively in the heart of nature, explored through two complementary artistic perspectives. The works on display invite visitors to rediscover the landscapes of Villers and Normandy. The works combine …
L’événement Exposition Échos de nature Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SPL Deauville
Prochains événements à Villers-sur-Mer (Calvados)
- Conférence Taxonomie pour les nuls 4 exemples de crocodiles Normands et la parabole des voitures françaises Salle Bagot Villers-sur-Mer — 28 mars 2026
- Animations autour de Pâques Villers-sur-Mer — 5 avril 2026
- Exposition Or du temps… par Joëlle Ortega-Valverde Le Villare Villers-sur-Mer — 8 avril 2026
- Balade nature dans le marais en famille Paléospace Musée de France Villers-sur-Mer — 15 avril 2026
- Fête du printemps Villers-sur-Mer — 18 avril 2026