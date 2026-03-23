Exposition Echos de Philippe Jacques ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Exposition Echos de Philippe Jacques

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La pratique de Philippe Jacques s’élabore dans l’attention portée au geste, à ce que le trait révèle autant qu’il dissimule. Face à la montagne, son questionnement prend une dimension nouvelle — presque sensorielle. Comment rendre compte d’un blanc qui n’est jamais tout à fait le même, d’une présence à la fois massive et silencieuse en pleine mutation ?

C’est cette tension — entre la rigueur d’une démarche graphique affirmée et l’insaisissable beauté d’un territoire — que l’exposition donne à voir et à éprouver.

Dessins, peintures et installations se déploient dans les espaces de l’Abbadiale comme les strates d’une même interrogation celle d’un artiste qui ne cherche pas à représenter la montagne, mais à en restituer l’expérience sensible, dans toute sa complexité et sa profondeur.

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 51 09 04

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English :

Philippe Jacques? practice is based on attention to gesture, to what the line reveals as much as what it conceals. Faced with the mountains, his questioning takes on a new, almost sensory dimension. How can we take account of a white that is never quite the same, of a presence that is both massive and silent, in the throes of change?

It is this tension between the rigor of an assertive graphic approach and the elusive beauty of a territory that the exhibition invites us to see and experience.

Drawings, paintings and installations unfold in the spaces of the Abbadiale like strata of the same questioning: that of an artist who does not seek to represent the mountain, but to restore its sensitive experience, in all its complexity and depth.

L’événement Exposition Echos de Philippe Jacques Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65