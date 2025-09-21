Exposition : « Échos de quartier, Croix d’Argent Lemasson » Echos de quartier Montpellier
Exposition : « Échos de quartier, Croix d’Argent Lemasson » Echos de quartier Montpellier dimanche 21 septembre 2025.
Exposition : « Échos de quartier, Croix d’Argent Lemasson » Dimanche 21 septembre, 10h00 Echos de quartier Hérault
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Exposition immersive – Patrimoine intime d’un quartier
Rendez-vous au BAT I 1 B, 359 rue Marcel Paul 34070 Montpellier.
Plongez dans le patrimoine intime d’un quartier et découvrez son histoire vécue par les habitants.
L’exposition s’installe dans les bâtiments voués à la démolition et dans un parc aux arbres majestueux, offrant une immersion dans le patrimoine invisible du quartier à travers :
- images photographiques
- films
- paysages sonores
Une expérience faite de découvertes, de rêveries et d’échanges avec les habitants.
Echos de quartier Rue Marcel Paul 34070 Montpellier Montpellier 34071 Croix d’Argent Hérault Occitanie http://www.braquagesonore.org https://www.facebook.com/braquage.sonore;https://www.instagram.com/braquage_sonore Rendez-vous au BAT I 1 B, 359 rue Marcel Paul 34070 Montpellier
Le patrimoine historique est visible à travers les monuments du centre-ville, mais il y a aussi celui, plus discret, de la périphérie, souvent méconnu et manquant de visibilité. Ce patrimoine périphérique nous invite à décentrer notre regard, à considérer l’histoire à travers une autre perspective : celle de l’intime, du vécu des habitants. TRAM 2, Station Croix d’Argent
Exposition immersive – Patrimoine intime d’un quartier
© Stephane Perche