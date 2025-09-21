Exposition : « Échos de quartier, Croix d’Argent Lemasson » Echos de quartier Montpellier

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition immersive – Patrimoine intime d’un quartier

Rendez-vous au BAT I 1 B, 359 rue Marcel Paul 34070 Montpellier.

Plongez dans le patrimoine intime d’un quartier et découvrez son histoire vécue par les habitants.

L’exposition s’installe dans les bâtiments voués à la démolition et dans un parc aux arbres majestueux, offrant une immersion dans le patrimoine invisible du quartier à travers :

images photographiques

films

paysages sonores

Une expérience faite de découvertes, de rêveries et d’échanges avec les habitants.

Le patrimoine historique est visible à travers les monuments du centre-ville, mais il y a aussi celui, plus discret, de la périphérie, souvent méconnu et manquant de visibilité. Ce patrimoine périphérique nous invite à décentrer notre regard, à considérer l’histoire à travers une autre perspective : celle de l’intime, du vécu des habitants. TRAM 2, Station Croix d’Argent

