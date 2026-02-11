Exposition Éclaireuses d’humanité, visages et prcours de femmes en Méditerranée Colombelles

Exposition Éclaireuses d’humanité, visages et prcours de femmes en Méditerranée

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-04

fin : 2026-03-29

Grâce à des photographies prises à bord de l’Aquarius et de l’Océan Viking, cette exposition met en lumière les opérations de sauvetage et le courage des femmes, secourues ou sauveteuses.

Tout public

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Exposition Éclaireuses d’humanité, visages et prcours de femmes en Méditerranée

With photographs taken on board the Aquarius and the Océan Viking, this exhibition highlights the rescue operations and the courage of the women who were rescued.

